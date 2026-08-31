Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Fielmann Experten haben ihre Einschätzung der Fielmann-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Fielmann-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 59,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 19,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fielmann-Aktie von 39,10 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 63,00 EUR 61,13 28.08.2026 DZ BANK - - 25.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 55,00 EUR 40,66 21.08.2026

Redaktion finanzen.ch