Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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31.08.2026 18:00:38
Fielmann-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Im vergangenen Monat haben Experten die Fielmann-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Fielmann Experten haben ihre Einschätzung der Fielmann-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Fielmann-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 59,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 19,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Fielmann-Aktie von 39,10 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|61,13
|28.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|55,00 EUR
|40,66
|21.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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27.08.26
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|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
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|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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Analysen zu Fielmann AG
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|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
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|Fielmann Halten
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|Fielmann Halten
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|Fielmann Hold
|Warburg Research
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