Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
263.03CHF
-3.92CHF
-1.47 %
09:02:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 07:18:06
Ferrari Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi basiert seine Einschätzung zu der Aktie nun auf die Erwartungen per Ende 2027, wie er am Mittwochabend schrieb. An seinen Schätzungen nahm er keine Änderungen vor./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
447.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
294.00 €
|
Abst. Kursziel*:
52.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
292.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.87%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:18
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|266.95
|-1.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:11
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:10
|
JP Morgan Chase & Co.
JCDecaux Neutral
|08:04
|
RBC Capital Markets
RWE Outperform
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|07:47
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:41
|
Barclays Capital
Porsche vz. Underweight
|07:31
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight