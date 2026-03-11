Ferrari 263.02 CHF -1.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi basiert seine Einschätzung zu der Aktie nun auf die Erwartungen per Ende 2027, wie er am Mittwochabend schrieb. An seinen Schätzungen nahm er keine Änderungen vor./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:59 / GMT



