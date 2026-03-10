Ferrari 269.54 CHF 1.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 365 auf 360 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick auf das laufende Jahr seien solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Montagabend. Eine voraussichtlich bessere operative Entwicklung stimme zuversichtliche für die Jahre 2027 bis 2030./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.