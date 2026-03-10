Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ferrari Overweight

Ferrari
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 365 auf 360 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick auf das laufende Jahr seien solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Montagabend. Eine voraussichtlich bessere operative Entwicklung stimme zuversichtliche für die Jahre 2027 bis 2030./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
298.30 € 		Abst. Kursziel*:
20.68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
299.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.40%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

