Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 365 auf 360 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese und auch der Ausblick auf das laufende Jahr seien solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Montagabend. Eine voraussichtlich bessere operative Entwicklung stimme zuversichtliche für die Jahre 2027 bis 2030./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
298.30 €
|
Abst. Kursziel*:
20.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
299.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.40%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:45
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|269.54
|1.88%
