Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Sportwagenbauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Diskussion der Anleger in Richtung einer veränderten Wahrnehmung der Preissetzungsmacht der Marke gelenkt. Die aktuellen Ergebnisse könnten die Diskussion wieder auf die langfristigen Ziele lenken./rob/ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.