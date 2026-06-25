Ferrari 285.15 CHF 0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 350 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten die letzten Signale vor dem Quartalsbericht kaum exakte Erkenntnisse geliefert, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Er hob seine mittelfristigen Prognosen hinsichtlich der Auslieferungszahlen und der durchschnittlichen Verkaufspreise aber etwas an./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.