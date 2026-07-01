Ferrari 302.16 CHF 0.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 483 auf 497 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Luxussportwagen-Hersteller auf gutem Weg zu einer weiteren Geschäftsbeschleunigung sei, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Am Markt werde schon weithin mit einer Anhebung der Jahresziele gerechnet. Den Rückschlag nach der Vorstellung des Elektromodells Luce habe die Aktie schon wieder wettgemacht./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.