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Experten im Fokus 27.07.2026 07:20:06

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

So sehen die Prognosen der Experten für die Coca-Cola-Bilanz aus.

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Coca-Cola wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,932 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,91 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,17 Milliarden USD gegenüber 12,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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