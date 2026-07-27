Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:12 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5.3 Prozent auf 147.68 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 45.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1’554’666 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 27.9 Prozent ein. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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