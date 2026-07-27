SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Blick
|
27.07.2026 13:28:44
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie
Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen habe sich als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei die Produkt-Pipeline trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten stark.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse
Um 13:12 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5.3 Prozent auf 147.68 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 45.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1’554’666 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 27.9 Prozent ein. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
13:28
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an SAP SE-Aktie (finanzen.ch)
|
12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy (EQS Group)
|
12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf (EQS Group)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Montagmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Montagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)