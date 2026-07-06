NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Einführung einer Schaltgetriebe-Version des 12 Cilindri mit einem Preisaufschlag von etwa 50 Prozent bestätige, wie sehr sich der Sportwagenbauer der Begeisterung der Ferraristi für die traditionellen Markenmerkmale bewusst sei, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Samstagabend. Auf diese Weise lasse sich die Preissetzungsmacht am oberen Ende der Produktpalette besser ausspielen. Die Chancen für die mittelfristigen Wachstumserwartungen würden immer deutlicher, und die Bewertungserholung der Aktien dürfte die logische Folge davon sein./rob/gl/ag;