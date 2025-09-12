Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’685 0.2%  Bitcoin 91’914 0.2%  Dollar 0.7929 -0.2%  Öl 67.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom Aktie: Weko stellt Folgeuntersuchung ein
Basilea-Aktie: Weitere Forschungsgelder aus BARDA-Vereinbarung fliessen zu
Microsoft-Aktie mit Plus: Microsoft belohnt Anleger mit höherer Dividende
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an
Devisen: Darum bewegt sich der Franken zum Dollar kaum
Suche...
Plus500 Depot

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

376.94
CHF
-0.24
CHF
-0.06 %
12.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 07:09:25

Ferrari Buy

Ferrari
376.94 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
484.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
406.90 € 		Abst. Kursziel*:
18.95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
412.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.25%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?