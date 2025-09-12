Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit "Buy" und einem Kursziel von 484 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer biete dank seiner Markenstärke, der robusten Preissetzungsmacht und dauerhafter Kapitalrenditen eine langfristig attraktive Anlagestory, schrieb Michael Filatov in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Trotz seiner bescheidenen Erwartungen an das Volumenwachstum glaube er, dass die Anleger attraktive langfristige Renditen mit der Aktie erzielen könnten. Die Konsensschätzungen für die Margen hätten Luft nach oben. Als wichtige kurzfristige Kurstreiber sieht der Experte die Ankündigung neuer Modelle sowie den Kapitalmarkttag im Oktober./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
484.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
406.90 €
|
Abst. Kursziel*:
18.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
412.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.25%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ferrari supercar demand in US remains ‘hot’ despite higher prices (Financial Times)
|
06.05.25