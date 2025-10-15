Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
316.30CHF
11.32CHF
3.71 %
18:00:00
BRXC
16.10.2025 18:07:05
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Gesprächen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel des Sportwagenbauers für 2030 sei konservativ, signalisiere jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wiederum sei angesichts des derzeit hohen Basisniveaus zu erwarten gewesen./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 11:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
341.40 €
|
Abst. Kursziel*:
34.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
336.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.54%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
