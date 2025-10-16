Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Ferrari scheine sich der Konsens bereits in den aktualisierten Zielen des Managements für 2025 widerzuspiegeln. Den Ausblick auf 2030 hält er aber für zu konservativ./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

