Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari nach den zum Kapitalmarkttag gemachten Management-Aussagen von 484 auf 399 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Sportwagenbauers für 2030 seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Umstritten sei aktuell, ob die Ziele angepasst worden seien, um die Erwartungen weiterhin zu übertreffen, oder ob damit eine strukturelle Abschwächung signalisiert werde. Im letzteren Fall wären weitere negative Überarbeitungen der Ferrari-Bewertung gerechtfertigt. Er bleibe aber optimistisch und tendiere zu ersterer Vermutung./rob/ck/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
399.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
339.00 €
Abst. Kursziel*:
17.70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
339.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.66%
Analyst Name::
Michael Filatov
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:53
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|313.99
|0.40%
