Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

313.99
CHF
1.26
CHF
0.40 %
12:13:55
BRXC
20.10.2025 11:53:20

Ferrari Buy

Ferrari
313.99 CHF 0.40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari nach den zum Kapitalmarkttag gemachten Management-Aussagen von 484 auf 399 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Sportwagenbauers für 2030 seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Umstritten sei aktuell, ob die Ziele angepasst worden seien, um die Erwartungen weiterhin zu übertreffen, oder ob damit eine strukturelle Abschwächung signalisiert werde. Im letzteren Fall wären weitere negative Überarbeitungen der Ferrari-Bewertung gerechtfertigt. Er bleibe aber optimistisch und tendiere zu ersterer Vermutung./rob/ck/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
399.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
339.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
339.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.66%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Analysen zu Ferrari N.V.

11:53 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
CHF
