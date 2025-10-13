Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’503 0.2%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’569 0.7%  Gold 4’071 1.3%  Bitcoin 92’556 0.1%  Dollar 0.8019 0.1%  Öl 63.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse
PSI Sofftware-Aktie: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen
Suche...
Plus500 Depot

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

323.98
CHF
1.39
CHF
0.43 %
09:15:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 07:39:37

Ferrari Outperform

Ferrari
323.98 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
460.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
352.00 € 		Abst. Kursziel*:
30.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
344.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.41%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse