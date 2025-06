NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Hold" belassen. Die Italiener dürften im zweiten Quartal im schwierigen Luxusmarkenumfeld ihren Status als sicherer Hafen bestätigen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Dafür spreche auch der näher rückende Kapitalmarkttag Anfang Oktober./rob/ag/tih;