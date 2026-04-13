Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’092 -0.7%  SPI 18’361 -0.7%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’566 -1.0%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’862 -1.1%  Gold 4’721 -0.6%  Bitcoin 55’899 -0.3%  Dollar 0.7904 -0.1%  Öl 102.4 8.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suche...
Plus500 Depot

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

4.13
CHF
0.07
CHF
1.67 %
11:00:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 09:35:58

EVOTEC SE Hold

EVOTEC
4.16 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten sich bestätigt, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die endgültigen Zahlen des letzten Quartals des vergangenen Jahres. 2026 dürfte es vor allem auf den späteren Jahresverlauf ankommen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.51 € 		Abst. Kursziel*:
-0.31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.31%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:35 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 4.12 1.53% EVOTEC SE