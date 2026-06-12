KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer