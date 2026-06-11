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11.06.2026 15:30:04

EQS-News: Evotec veröffentlicht Ergebnisse der Hauptversammlung 2026

EVOTEC
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EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Evotec veröffentlicht Ergebnisse der Hauptversammlung 2026

11.06.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
  • Alle Tagesordnungspunkte beschlossen
  • Dieter Weinand und Dr. Wolfgang Hofmann neu in den Aufsichtsrat gewählt
  • Dieter Weinand zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt
  • Wiederwahl von Dr. Duncan McHale und Wesley Wheeler in den Aufsichtsrat
 

Hamburg, 11. Juni 2026 Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Ergebnisse der Hauptversammlung 2026 bekannt.

Die zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Aktionäre wählten Dieter Weinand und Dr. Wolfgang Hofmann in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Im Anschluss an die Hauptversammlung bestimmte der Aufsichtsrat Dieter Weinand zu seinem Vorsitzenden. Er folgt damit auf Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich. Darüber hinaus stimmten die Aktionäre der Wiederwahl von Dr. Duncan McHale und Wesley Wheeler in den Aufsichtsrat zu.

Insgesamt waren 43,10 % des eingetragenen Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung einschliesslich der Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten werden in Kürze auf der Webseite von Evotec veröffentlicht.

 

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung massgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

 

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schliessen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schliessen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

 

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih
EVP Head of Global Communications & Investor Relations
Sarah.Fakih@evotec.com


11.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
EQS News ID: 2344434

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2344434  11.06.2026 CET/CEST

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