Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’321 -0.5%  SPI 18’853 -0.4%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’616 -0.6%  Euro 0.9201 0.3%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 4’330 0.0%  Bitcoin 50’838 1.0%  Dollar 0.7975 0.1%  Öl 94.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Sika41879292ABB1222171Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sieben Erfolgsgeheimnisse: Wie NVIDIA zum Tech-Giganten wurde
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Suche...
Plus500 Depot
Blick ins Portfolio 09.06.2026 03:15:01

1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus

1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus

Fisher Asset Management unter der Leitung des renommierten Milliarden-Verwalters und Starinvestors Ken Fisher baute seine gewaltige Präsenz am US-Aktienmarkt im ersten Quartal 2026 weiter aus.

Zum offiziellen Stichtag am 31. März 2026 bewegte das Fondshaus ein gigantisches Vermögen in regulierten 13F-Wertpapieren. Fisher blieb seiner langfristigen Linie treu und setzte an den entscheidenden Schaltstellen des Portfolios auf eine offensive Fortführung seiner bisherigen Kerninvestments, anstatt radikale Kehrtwenden zu vollziehen.

Auffällig war in den ersten drei Monaten des Jahres vor allem der unbändige Appetit auf den Technologiesektor. Während andere Grossanleger bei den stark gelaufenen Halbleiter- und KI-Giganten Teilgewinne mitnahmen, stockte Fisher seine absolut grössten Positionen fast ausnahmslos mit Millionen-Zukäufen auf und untermauerte damit seine bullishe Haltung für das restliche Jahr.

Im Folgenden sind die zehn grössten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im Auftaktquartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
    Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
    Ackman baut Pershing-Square-Portfolio um

    Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
    In eigener Sache

    Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

    Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ Hochtief
    ✅ STMicroelectronics
    ✅ ASML

    inklusive Rebalancing:
    ❌ Parker-Hannifin Corp
    ❌ Talanx
    ❌ Arista Networks

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    08.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Völlig losgelöst
    08.06.26 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
    08.06.26 SMI sehr stabil
    05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
    05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
    05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
    03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’868.41 19.54 B5HSYU
    Short 14’143.52 13.95 SHSBXU
    Short 14’667.29 8.99 S8QBNU
    SMI-Kurs: 13’320.99 08.06.2026 17:31:44
    Long 12’752.32 19.40 BSUBWU
    Long 12’466.36 13.73 S69BJU
    Long 11’936.81 8.93 BHZSRU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
    Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
    BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BASF
    Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
    Apple-Aktie vor WWDC 2026 fester: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
    ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
    Lage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien
    Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BMW-Aktie
    Kardex-Aktie nach schwachem Jahresstart mit Ausverkauf - Gewinnwarnung

    Top-Rankings

    KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.