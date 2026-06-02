Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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02.06.2026 06:40:00
Presse: Grösseres Avolta-Aktienpaket soll verkauft werden
Ein grösseres Paket an Aktien des Reisedetailhändlers Avolta soll offenbar den Besitzer wechseln.
Diese sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings (ABB) zum Richtpreis von 45,20 Franken verkauft werden. Dies entspräche einem Abschlag von gut 5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwochabend bei 47,82 Franken. Zum genannten Preis und den genannten Volumen hätte die Transaktion einen Wert von etwa 330 Millionen Franken.
Wer der Verkäufer des Pakets ist, wird im Artikel nicht genannt. Avolta hat derzeit vier Aktionäre, die mit einem Anteil von über 5 Prozent eingetragen sind. Konkret sind es die ehemaligen Autogrillbesitzer (Edizione via Schema Beta), das Private-Equity-Haus Advent International, eine Gruppe um Richemont sowie Helikon Investments Limited.
Basel (awp)
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