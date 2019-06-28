Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.47
CHF
1.62
CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 11:55:39

Evonik Hold

Evonik
13.65 CHF -0.65%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.81 € 		Abst. Kursziel*:
1.28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.76%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

