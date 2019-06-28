|Kurse + Charts + Realtime
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.65 €
|
Abst. Kursziel*:
5.11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
16.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
05.08.25
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, Kauf (EQS Group)
|
04.08.25
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Evonik-Aktie verliert: Evonik hat im zweiten Quartal operativ weniger verdient (finanzen.ch)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|28.47
|6.03%
