FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das Schlussquartal sei in Ordnung gewesen und der Ausblick für 2024 erscheine konservativ, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies in Kombination mit weiteren Kostensenkungen und dem starken Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) lasse den Aktienkurs günstig erscheinen./mis/gl;