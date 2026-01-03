|Medienbericht
|
03.01.2026 18:20:36
Alstom-Aktie: Alstom-Werk soll laut IG Metall wohl bei milliardenschwerem S-Bahn-Auftrag mitmischen
Die IG Metall will das Brandenburger Werk des Schienenfahrzeugbauers Alstom in Hennigsdorf in die milliardenschwere Ausschreibung für Teile des Berliner S-Bahn-Netzes einbinden.
In dem grössten Vergabeverfahren für den öffentlichen Nahverkehr in Europa geht es um ein Auftragsvolumen von rund 15 Milliarden Euro. Es umfasst den Betrieb mehrerer S-Bahn-Linien ab den 2030er Jahren für 15 Jahre, die Lieferung von 1.400 neuen Wagen und die Fahrzeugwartung für 30 Jahre. Den Zuschlag erhielt zunächst ein Konsortium aus Deutscher Bahn, Stadler und Siemens , das sich gegen Mitbewerber Alstom durchsetzte. Alstom legte dagegen Einspruch bei der Berliner Vergabekammer ein.
"Wir haben genug Auftragsvolumen für alle Werke in Deutschland", sagte Otto. "Wir können kein Interesse daran haben, dass sich Alstom, Stadler und Mobility untereinander verklagen."
BERLIN/HENNIGSDORF (awp international)
