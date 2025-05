Evonik 18.98 CHF 4.02% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 25,40 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine revidierten Schätzungen reflektierten hauptsächlich die Erwartung ungünstiger Zweitrundeneffekte durch US-Zölle, die sich negativ auf die Nachfrage vom zweiten Halbjahr an auswirken könnten, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.