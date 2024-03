Evonik 16.50 CHF 3.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen knapp verfehlt, wogegen der Barmittelzufluss darüber liege, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 sei unspannend. Das gelte aber nicht für die bis Ende 2026 angestrebten, zusätzlichen Kosteneinsparungen. Wiechert sprach darauf bezogen von einem "ziemlich starken Statement" des Unternehmens./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 08:41 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.