EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
20.10.2025 15:52:42
EssilorLuxottica Kaufen
EssilorLuxottica
288.32 CHF 14.14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica nach Zahlen von 313 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luxusgüter- und Brillenkonzern habe ein Rekordquartal abgeliefert und dabei die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei geografisch breit gefächert gewesen und durch die starke Dynamik smarter Brillen getragen./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
