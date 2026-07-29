Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’557 -0.1%  SPI 20’384 -0.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’428 -0.1%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’264 -0.4%  Gold 4’028 0.0%  Bitcoin 52’915 1.2%  Dollar 0.8203 0.2%  Öl 87.9 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hermès-Aktie verliert dennoch zweistellig: Geschäfte ziehen wieder an
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Deutliches Wachstum in der ersten Jahreshälfte
RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Suche...
ETF Sparplan

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

152.40
CHF
-0.50
CHF
-0.33 %
12:31:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 11:44:02

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
153.80 CHF -1.95%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 278 auf 282 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Brillenkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das schwächer als prognostizierte Umsatzwachstum dürfte allerdings die Debatte über die Nachhaltigkeit der Nachfrage nach Smart Glasses kaum beilegen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
282.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
163.90 € 		Abst. Kursziel*:
72.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
164.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71.43%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?