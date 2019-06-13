Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’319 0.0%  DAX 23’536 -0.4%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5’445 -0.3%  Gold 3’735 1.4%  Bitcoin 89’604 -2.4%  Dollar 0.7935 -0.2%  Öl 66.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
EURO STOXX 50: Deutsche Bank und Siemens Energy neu aufgenommen - Aktien uneins
DZ BANK: Kaufen für Hannover Rück-Aktie
US-Marktanteil bröckelt: Tesla-Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit 2017
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Aktien von D-Wave, IonQ & Co.: So entwickeln sich Quantencomputer-Werte nach der Kursrally
Suche...
Plus500 Depot

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2025 15:04:35

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
305.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
273.70 € 		Abst. Kursziel*:
11.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
274.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.99%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten