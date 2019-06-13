EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
22.09.2025 15:04:35
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
305.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273.70 €
|
Abst. Kursziel*:
11.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
274.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.99%
|
Analyst Name::
Louise Singlehurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse