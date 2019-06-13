EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/gl;

