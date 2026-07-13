Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
19.50CHF
0.76CHF
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09:03:18
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13.07.2026 07:40:25
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson kappte seine Ergebnisprognosen für den italienischen Ölkonzern für das zweite Quartal. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen alleine mit den Preisen im größten Geschäftsbereich Exploration & Production./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.74 €
|
Abst. Kursziel*:
44.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.98%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09.07.26
|Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.07.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|18.74
|-0.90%
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|08:15
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Fraport Buy
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|07:24
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy