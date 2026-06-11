|Übernahme
|
11.06.2026 08:07:36
Implenia-Aktie: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland
Der Baukonzern Implenia stärkt sein Planungsgeschäft in Deutschland.
Die gekaufte Firma beschäftige über 70 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, so das Communiqué weiter. Der bisherige Besitzer, Frank Hüther, verkaufe das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung.
"Mit der Akquisition bauen wir unser Geschäft in margenstarken Bereichen entlang der Wertschöpfungskette weiter aus", kommentierte Implenia-CEO Jens Vollmar den Deal. "Entsprechend unserer Strategie wollen wir im Bereich Engineering und Planung im deutschen Markt auch künftig weiterwachsen."
Zigmo Engineering und Implenia verbindet gemäss Mitteilung eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner auf verschiedenen Projekten. Die Dienstleistungen von Zigmo Engineering ergänzten das Leistungsportfolio der Implenia-Division Service Solutions.
Die offizielle Übertragung an Implenia soll laut den Angaben am 13. Juli 2026 abgeschlossen werden.
rw/to
Dietlikon (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Angriffe auf Iran: SMI und DAX tiefer erwartet -- Börsen in Fernost mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag etwas leichter eröffnen. Der deutsche Aktienmarkt wird ebenso mit Abgaben erwartet. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag überwiegend nach.