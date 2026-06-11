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Übernahme 11.06.2026 08:07:36

Implenia-Aktie: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland

Implenia-Aktie: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland

Der Baukonzern Implenia stärkt sein Planungsgeschäft in Deutschland.

Er übernimmt den Tragwerks- und Objektplaner Zigmo Engineering mit Hauptsitz in Frankenthal in Rheinland-Pfalz, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die gekaufte Firma beschäftige über 70 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, so das Communiqué weiter. Der bisherige Besitzer, Frank Hüther, verkaufe das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung.

"Mit der Akquisition bauen wir unser Geschäft in margenstarken Bereichen entlang der Wertschöpfungskette weiter aus", kommentierte Implenia-CEO Jens Vollmar den Deal. "Entsprechend unserer Strategie wollen wir im Bereich Engineering und Planung im deutschen Markt auch künftig weiterwachsen."

Zigmo Engineering und Implenia verbindet gemäss Mitteilung eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner auf verschiedenen Projekten. Die Dienstleistungen von Zigmo Engineering ergänzten das Leistungsportfolio der Implenia-Division Service Solutions.

Die offizielle Übertragung an Implenia soll laut den Angaben am 13. Juli 2026 abgeschlossen werden.

rw/to

Dietlikon (awp)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’988.82 19.93 SAIB4U
Short 14’272.78 13.91 SYMBIU
Short 14’821.10 8.85 SJBE8U
SMI-Kurs: 13’463.33 10.06.2026 17:31:26
Long 12’903.53 19.64 SE2BZU
Long 12’597.64 13.63 SQ6BJU
Long 12’089.36 8.96 SGSB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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