Implenia-Aktie: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland

Er übernimmt den Tragwerks- und Objektplaner Zigmo Engineering mit Hauptsitz in Frankenthal in Rheinland-Pfalz, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die gekaufte Firma beschäftige über 70 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland, so das Communiqué weiter. Der bisherige Besitzer, Frank Hüther, verkaufe das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung.

"Mit der Akquisition bauen wir unser Geschäft in margenstarken Bereichen entlang der Wertschöpfungskette weiter aus", kommentierte Implenia-CEO Jens Vollmar den Deal. "Entsprechend unserer Strategie wollen wir im Bereich Engineering und Planung im deutschen Markt auch künftig weiterwachsen."

Zigmo Engineering und Implenia verbindet gemäss Mitteilung eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner auf verschiedenen Projekten. Die Dienstleistungen von Zigmo Engineering ergänzten das Leistungsportfolio der Implenia-Division Service Solutions.

Die offizielle Übertragung an Implenia soll laut den Angaben am 13. Juli 2026 abgeschlossen werden.

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Dietlikon (awp)