Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren mit sehr niedrigen Volumina mit Hypothekentransaktion in Deutschland hätten sich der Markt und die Gewinne 2025 normalisiert, schrieb Gerhard Orgonas am Montagabend. 2026 stehe die Profitabilität im Mittelpunkt. Der neue mittelfristige Ausblick des Finanzdienstleisters belege den anhaltenden Fokus auf ein profitables Wachstum. Die Aktie sei selbst gemessen an der wegen KI-Sorgen gesunkenen Branchenbewertung sehr günstig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.50 €
|
Abst. Kursziel*:
145.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
138.99%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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