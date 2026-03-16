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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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16.03.2026
BRXC
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17.03.2026 07:08:02

JCDecaux Buy

JCDecaux
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe vor einigen Tagen starke Jahreszahlen vorgelegt und die Aktie nach der jüngsten Rally noch weiter Luft nach oben, schrieb Davide Amorim am Montagabend. Denn die weiteren Geschäftsaussichten blieben günstig, und die Bewertung liege immer noch gut 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre. Amorim erhöhte seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und die Gewinne./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.42 € 		Abst. Kursziel*:
44.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.26%
Analyst Name::
Davide Amorim 		KGV*:
-
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