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JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

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16.03.2026
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17.03.2026 06:37:30

JCDecaux Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,50 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate attestierte dem Werbekonzern am Montagabend in seiner Rückschau auf die Bilanz ein starkes operatives Ergebnis und starke Barmittelzuflüsse bei solidem Wachstum im unsicheren Umfeld. Chancen und Risiken hielten sich momentan die Waage./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
20.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.42 € 		Abst. Kursziel*:
5.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.62%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
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