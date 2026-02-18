Enel 8.56 CHF 1.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Staatliche Preisvorgaben in Italien dürften sich längerfristig als negativ für Energielieferanten erweisen, schrieb Arturo Murua in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies zum Großteil bereits im Aktienkurs von Enel eingepreist sein./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET



