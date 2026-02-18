Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.56CHF
0.13CHF
1.54 %
18.02.2026
18.02.2026 22:05:05
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Staatliche Preisvorgaben in Italien dürften sich längerfristig als negativ für Energielieferanten erweisen, schrieb Arturo Murua in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies zum Großteil bereits im Aktienkurs von Enel eingepreist sein./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.30 €
|
Abst. Kursziel*:
7.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.00%
|
Analyst Name::
Arturo Murua
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
