Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’418 0.0%  SPI 20’318.5700 0.0%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’834 0.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’415.6 0.1%  Gold 4’150 -0.6%  Bitcoin 50’626 -0.9%  Dollar 0.8056 0.3%  Öl 71.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX an der Börse: Das sagt der IPO-Erfolg über Microsofts Kursflaute aus
Continental-Aktie tiefer: ContiTech geht für 4 Milliarden Euro an Investor
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
Wie viel Verlust eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Wie viel Wert mit einer Investition in Litecoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Plus500 Depot

easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

6.73
CHF
0.81
CHF
13.76 %
09:26:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.07.2026 10:03:57

easyJet Sector Perform

easyJet
6.73 CHF 13.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das vom Billigflieger nun akzeptierte, fünfte Kaufgebot des US-Investors Castlelake mache eine Übernahme für 690 Pence je Aktie wahrscheinlicher, schrieb Ruairi Cullinane am Montag. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 558 Pence sei bereits eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 eingepreist gewesen. Sein fairer Wert im Szenario ohne Übernahme läge hingegen bei nur 431 Pence./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: easyJet plc Sector Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7.22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten