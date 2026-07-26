|Investition im Fokus
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26.07.2026 19:43:08
Wie viel eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 25.07.2025 bei 0.2333 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 428.66 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs vom 25.07.2026 gerechnet (0.076725 USD), wäre das Investment nun 32.89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67.11 Prozent verkleinert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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