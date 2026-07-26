Wie viel Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren hätten

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Worldcoin wurde am 25.07.2025 bei 1.165 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 85.85 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.3451 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.38 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0.2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net