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Mega-IPO 27.07.2026 08:19:00

CXMT-Aktie mit spektakulärem Debüt: Plus 500 Prozent in Shanghai

CXMT-Aktie mit spektakulärem Debüt: Plus 500 Prozent in Shanghai

Das CXMT-IPO entwickelt sich zum grössten Erfolg des Jahres in Asien. Der chinesische Speicherchip-Hersteller steigt direkt zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Festlands auf.

SK hynix
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  • CXMT startete am Montag in Shanghai mit historischem Kurssprung
  • Speicherchip-Hersteller wurde zum wertvollsten Börsenwert Chinas
  • Analysten sehen CXMT als Profiteur der chinesischen Chip-Autarkie

Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT ist am Montag mit einem der grössten Kurssprünge der jüngeren Börsengeschichte in Shanghai gestartet und avancierte auf einen Schlag zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen an Chinas Festlandbörsen. Die Aktie startete bei 46,90 CNY und kostete zuletzt an der Börse in Shanghai 52,39 CNY - ein Plus von mehr als 500 Prozent gegenüber ihrem Emissionspreis. Bereits zum Handelsstart hatte die Aktie gut 472 Prozent über dem Ausgabepreis, der auf 8,66 CNY festgelegt worden war, gelegen und CXMT damit beim Börsenwert vor die Bank Industrial and Commercial Bank of China gesetzt.

Kleiner Streubesitz treibt die Rekordjagd

Nur 6,73 Prozent des erweiterten Grundkapitals waren zum Börsenstart frei handelbar, der Grossteil der Aktien unterliegt Haltefristen. Der geringe Streubesitz kann Kursausschläge verstärken und Umsätze konzentrieren. Der Börsengang selbst war um das 212-Fache überzeichnet, das Emissionsvolumen von 57,92 Milliarden Yuan (8,6 Milliarden US-Dollar) macht ihn zum grössten Halbleiter-Börsengang auf dem chinesischen Festland und zum grössten IPO Asiens im laufenden Jahr. Das Analysehaus HSBC Qianhai Securities warnte vorab, das Angebot könne dem breiteren chinesischen Markt kurzfristig Liquidität entziehen, sah nach früheren Tech-Listings aber Erholungspotenzial für den folgenden Handelstag.

Womit die CXMT-Aktie punkten will

CXMT gilt nach eigenen Prospektangaben mit einem Anteil von 7,67 Prozent am weltweiten DRAM-Markt als viertgrösster Speicherchip-Hersteller hinter Samsung Electronics, SK Hynix und Micron Technology. Der Umsatz kletterte 2025 auf 61,80 Milliarden Yuan, ein Plus von rund 155 Prozent gegenüber den 24,18 Milliarden Yuan des Vorjahres. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres drehte der Betrieb von einem Verlust von 2,83 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum auf einen operativen Gewinn von 35,43 Milliarden Yuan. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt CXMT durch Berichte, wonach Apple die Speicherchips des Herstellers für in China verkaufte Geräte testet.

Was Analysten zu den Aussichten der CXMT-Aktie sagen

Der Morningstar-Analyst Jing Jie Yu sieht CXMT als Profiteur der anhaltenden chinesischen Bestrebungen zur Chipautarkie, verweist zugleich aber auf den Technologierückstand gegenüber den globalen Marktführern, der den Anteil an höherwertigen KI-Speicherchips begrenzen könnte. Theodore Shou, Chef der Investmentgesellschaft Yiyi Capital, ordnete den Kurssprung im Sender CNBC ein: Ein Plus von rund 470 Prozent am ersten Handelstag sei für sich genommen nicht ungewöhnlich, wohl aber bei einem Unternehmen dieser Grössenordnung. Shou traut CXMT langfristig zu, sich von einem Herausforderer zu einem globalen Marktführer zu entwickeln.

Ob sich die Bewertung halten lässt, dürfte sich unter anderem daran zeigen, wie CXMT die technologische Lücke bei hochbandbreitigem Speicher zu HBM4-fähigen Konkurrenten schliesst und ob die Aktie im dritten Quartal in das Stock-Connect-Programm für ausländische Investoren aufgenommen wird. Die ersten Sperrfristen für institutionelle Zeichner laufen zudem erst im kommenden Jahr aus.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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