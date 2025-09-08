easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 670 auf 500 Pence gesenkt. Harry Gowers drückte der Aktie in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die am 25. November anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, betonte der Experte. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist Ryanair./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.73 £
|
Abst. Kursziel*:
5.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.71%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
