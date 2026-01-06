Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.35
CHF
0.85
CHF
4.15 %
13:12:28
SWX
06.01.2026 11:39:43

Dürr Buy

Dürr
21.47 CHF 2.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Anhebung der Free-Cash-Flow-Prognose durch den Anlagenbauer deute auf einen starken Ausklang eines Übergangsjahres hin, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin sehr attraktiv und liege nur knapp über dem Buchwert./rob/mf/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Buy
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.15 € 		Abst. Kursziel*:
27.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.16%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

