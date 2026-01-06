Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.35CHF
0.85CHF
4.15 %
13:12:28
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 11:39:43
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Anhebung der Free-Cash-Flow-Prognose durch den Anlagenbauer deute auf einen starken Ausklang eines Übergangsjahres hin, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin sehr attraktiv und liege nur knapp über dem Buchwert./rob/mf/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.15 €
|
Abst. Kursziel*:
27.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.16%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
12:26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX pendelt mittags um Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|SDAX aktuell: SDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
29.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Dürr AG
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21.35
|4.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|11:50
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|11:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|11:39
|
Warburg Research
Dürr Buy
|11:38
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|11:35
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|11:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Akzo Nobel Buy