Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Anhebung der Free-Cash-Flow-Prognose durch den Anlagenbauer deute auf einen starken Ausklang eines Übergangsjahres hin, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin sehr attraktiv und liege nur knapp über dem Buchwert./rob/mf/tih;

06.01.2026

