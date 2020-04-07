|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 12:14:29
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate hätten nun nicht mehr überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte wegen steigender Umsätze höhere Margen in allen Sparten des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen./la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Dürr AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
22.55 €
Abst. Kursziel*:
6.43%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
22.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.49%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
