Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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zugeh. Wertpapiere
24.09.2026 11:05:05
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Halten
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
16.28 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
16.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
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|Deutsche Bank AG
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