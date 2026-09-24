Dürr 15.36 CHF -0.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.