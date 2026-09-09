Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Mittag

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.72 Prozent auf 18’656.72 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 94.479 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.322 Prozent auf 18’730.69 Punkte an der Kurstafel, nach 18’791.15 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’656.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’768.93 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.467 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SDAX auf 18’024.89 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der SDAX bei 16’595.52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.50 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3.03 Prozent auf 2.83 EUR), Befesa (+ 2.16 Prozent auf 37.85 EUR), CANCOM SE (+ 1.14 Prozent auf 22.25 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1.01 Prozent auf 44.85 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0.88 Prozent auf 22.80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.84 Prozent auf 53.90 EUR), SMA Solar (-3.69 Prozent auf 61.25 EUR), PVA TePla (-3.61 Prozent auf 30.48 EUR), Basler (-2.54 Prozent auf 23.05 EUR) und Dürr (-2.35 Prozent auf 17.44 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 600’023 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.194 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch