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07.08.2026 11:17:28

Dürr Hold

Dürr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr drohe nun eine negative Barmittelentwicklung, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum endgültigen Quartalsbericht./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
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