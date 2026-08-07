Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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07.08.2026
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07.08.2026 11:17:28
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr drohe nun eine negative Barmittelentwicklung, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum endgültigen Quartalsbericht./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.14 €
|
Abst. Kursziel*:
15.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.01%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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