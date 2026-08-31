OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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31.08.2026 17:58:02
XETRA-Handel SDAX letztendlich leichter
Der SDAX zeigte sich am Montag mit negativem Vorzeichen.
Am Montag fiel der SDAX via XETRA letztendlich um 0.27 Prozent auf 18’944.14 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95.555 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.176 Prozent tiefer bei 18’961.84 Punkten in den Handel, nach 18’995.19 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’026.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’924.53 Punkten.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 18’302.79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 19’192.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 16’843.67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.15 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell STO SE (+ 8.84 Prozent auf 103.40 EUR), OHB SE (+ 6.28 Prozent auf 201.50 EUR), SMA Solar (+ 3.58 Prozent auf 59.30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.18 Prozent auf 77.90 EUR) und Dürr (+ 2.78 Prozent auf 18.48 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Basler (-4.53 Prozent auf 23.20 EUR), Vincorion (-3.59 Prozent auf 19.58 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3.58 Prozent auf 1.48 EUR), EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR) und pbb (-2.81 Prozent auf 3.39 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’332’921 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.070 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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