Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um der Umstrukturierung des Anlagenbauers Rechnung zu tragen, habe er den Beta-Faktor in seiner Kapitalkostenberechnung erhöht, wodurch sich der faire Aktienwert seines Bewertungsmodells verringere, begründete Christian Cohrs das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die beibehaltene Kaufempfehlung rechtfertigte er mit dem Hinweis, dass das aktuelle Kursniveau bereits eine erhebliche Enttäuschung einpreist und ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent birgt./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
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Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.10 €
|
Abst. Kursziel*:
46.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.61%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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