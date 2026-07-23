Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18.24 €
|
Abst. Kursziel*:
91.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.68%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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