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Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

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23.07.2026 10:23:05

Dürr Outperform

Dürr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35.00 €
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Outperform 		Kurs*:
18.24 € 		Abst. Kursziel*:
91.89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.68%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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