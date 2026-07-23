NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis;