August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Dürr-Aktie angepasst

Die Dürr-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Dürr-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 23,00 EUR beziffert, während der aktuelle Dürr-Kurs an der Börse XETRA bei 18,48 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 25,00 EUR 35,28 12.08.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR 13,64 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch