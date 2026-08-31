Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Dürr-Aktie angepasst
Die Bewertungen der Analysten für die Dürr-Aktie im Überblick.
Die Dürr-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Dürr-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 23,00 EUR beziffert, während der aktuelle Dürr-Kurs an der Börse XETRA bei 18,48 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|25,00 EUR
|35,28
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|13,64
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Dürr Buy
|Warburg Research
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|Dürr Outperform
|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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