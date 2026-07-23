Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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23.07.2026 12:20:15
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe aufgrund der schwachen Absatzmärkte ein weiteres Umstrukturierungsprogramm aufgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Quartalszahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.12 €
|
Abst. Kursziel*:
15.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.38%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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